19:53 - À Koungou, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 2,3% à Koungou pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (13,65%), l'écologiste Marie Toussaint (1,86%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (1,24%) le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 17% sur place. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes par ailleurs lors des dernières législatives à Koungou. C'est Théophane Narayanin (Divers) qui s'y imposait au premier tour, avec 51,65% des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est Théophane Narayanin (Divers ) Divers qui l'emportait.

18:42 - L'époustouflante progression de l'extrême droite à Koungou en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des tendances se dégagent… Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 8% ou plus à Koungou ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Koungou le 9 juin ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des européennes à Koungou. Le bulletin attirait 49,11% des votes, contre Manon Aubry à 13,65% et Marion Maréchal à 7,98%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Koungou au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,18% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Koungou. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 30,48% et Emmanuel Macron troisième avec 17,92%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec seulement 3,78% des voix. Avec 49,4%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,6%.

12:32 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Koungou ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives sera très observé. Le RN était absent aux législatives à Koungou il y a deux ans, où c'est Théophane Narayanin (Divers) qui s'imposait au premier tour, avec 51,65%, Koungou votant pour la 1ère circonscription de Mayotte. Un seul candidat était en lice au second tour, une particularité synonyme de victoire assurée pour Théophane Narayanin sur place.

11:02 - Koungou : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Koungou se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 32 156 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 151 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 790 foyers fiscaux. La population d'une commune influence les résultats des élections législatives par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de la France, poussant certains vers des partis extrémistes en quête de solutions nationales.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Koungou À Koungou, l'un des critères importants de ces élections législatives sera le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,52% au premier tour. Au second tour, 56,11% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 63,5% des électeurs de l'agglomération. L'abstention était de 59,64% au deuxième tour. La flambée des prix qui pèse sur les finances des familles cumulée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, pourraient en effet avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Koungou.