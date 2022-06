Résultat de la législative à Mandelieu-la-Napoule : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mandelieu-la-Napoule sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Mandelieu-la-Napoule ? Les indications nationales des dernières semaines rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Mandelieu-la-Napoule au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Avec 29,79% des votes, au premier tour à Mandelieu-la-Napoule cette fois, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 25,51%, devançant Éric Zemmour à 17,87% et Jean-Luc Mélenchon à 10,22%. 14:30 - À Mandelieu-la-Napoule, quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives ? À Mandelieu-la-Napoule, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 19 140 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 77,66% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 77,86% au premier tour, c'est-à-dire 14 902 personnes. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées en matière économique et énergétique pourraient avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Mandelieu-la-Napoule (06210). 11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Mandelieu-la-Napoule en 2017 ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 18 204 personnes en capacité de participer à une élection à Mandelieu-la-Napoule avaient participé à l'élection au premier tour (soit 48,7%). La participation était de 45,31% pour le tour deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives 2022 à Mandelieu-la-Napoule A l'occasion du 1er tour des élections législatives 2022, la cité de Mandelieu-la-Napoule dispose d'une dérogation lui permettant de fermer ses bureaux de vote à 19 heures au lieu de 18 heures. Un écart heureux pour certains votants qui auraient du mal à se prononcer sur les 12 candidats alignés dans la seule et unique circonscription correspondant au territoire.

Résultat des élections législatives 2022 à Mandelieu-la-Napoule

Les élections législatives 2022 auront lieu à Mandelieu-la-Napoule comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Adelia Martins Droite souverainiste Jean-Valéry Desens Ensemble ! (Majorité présidentielle) Damien Dubois Divers extrême gauche Chantal Fontanesi Ecologistes Adrien Grosjean Reconquête ! Marie Bibiano Ecologistes Bernard Claudel Divers Chantal Hamonet Ecologistes Marie-José Pereira Divers extrême gauche Alexandra Martin Les Républicains Lucia Soudant Nouvelle union populaire écologique et sociale Dorette Landerer Rassemblement National

Législatives 2022 à Mandelieu-la-Napoule : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30% des votes au premier tour à Mandelieu-la-Napoule, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. L'actuel chef de l'Etat et Éric Zemmour avaient obtenu 26% et 18% des votes. Le choix des électeurs de Mandelieu-la-Napoule était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (55% des suffrages), cédant par conséquent 45% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Mandelieu-la-Napoule seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.