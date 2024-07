Résultat des législatives 2024 à Cannes : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Cannes

La démographie et le profil socio-économique de Cannes façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la ville, 14,12% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 32,96% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (36,94%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 21 528 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,96% et d'une population immigrée de 16,42% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 46,63%, comme à Cannes, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.