Résultat des législatives 2024 à Vallauris : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention est immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le taux d'abstention à Vallauris au 1er tour des législatives 2024 a atteint 35,63%. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 30,6% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 28,38% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,69% au premier tour et 63,32% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Vallauris ce soir ? Les enjeux de ce scrutin historique pourraient ramener les électeurs de Vallauris vers les urnes.

17:29 - Comprendre l'électorat de Vallauris : un regard sur la démographie locale

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Vallauris se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 28 025 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 942 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 7 919 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (52,3%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 3 326 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2380,85 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,56%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Vallauris, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.