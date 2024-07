Résultat des législatives 2024 à Pégomas : les premiers chiffres du 2e tour

À Pégomas, le niveau de participation est immanquablement l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024. Le taux d'abstention à Pégomas lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 33,01%. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 22,33% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 23,19% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,05% au premier tour et 57,33% au deuxième tour. Le désir de faire valoir ses droits serait susceptible de faire augmenter la participation à Pégomas (06580).

Pégomas et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Quel impact auront les habitants de Pégomas sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 695 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,11%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,08%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 2 838 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,86%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,79%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Pégomas mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,39% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.