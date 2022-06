Résultat de la législative à Mantes-la-Ville : en direct

En direct

17:10 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Mantes-la-Ville ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Mantes-la-Ville ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 20,23% des voix à Mantes-la-Ville, à la dernière présidentielle contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait cumulé 20,32% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 42,3% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives à Mantes-la-Ville ? À Mantes-la-Ville, l'un des facteurs clés du scrutin législatif sera le niveau de participation. Les incertitudes liées à une résurgence du covid-19 seraient par exemple en mesure de faire baisser la participation à Mantes-la-Ville. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 38,69% au niveau de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 32,23% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - À Mantes-la-Ville, le score de la participation à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément clé Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins passés. En 2017, à l'occasion des élections législatives, sur les 11 857 personnes en âge de voter à Mantes-la-Ville, 38,89% avaient pris part au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 30,83% pour le round numéro deux. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.