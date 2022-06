Résultat de la législative à Milly-sur-Thérain : 2e tour en direct

19/06/22 18:53

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Milly-sur-Thérain sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Milly-sur-Thérain. En direct 18:53 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée au pied du podium à Milly-sur-Thérain il y a une semaine Un total de 19,84% des voix pouvait être estimé pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" avant ces législatives à Milly-sur-Thérain. C'est en effet l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes à un siège de député a pourtant cumulé 18,55% des suffrages la semaine passée. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir sur le podium. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Les Républicains à Milly-sur-Thérain ? Avec 31,52% des votes, la candidature Les Républicains s'est imposée à Milly-sur-Thérain à l'occasion du premier tour de la législative dimanche 12 juin 2022. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale récupèrent dans l'ordre 27,75% et 18,55% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Milly-sur-Thérain aux législatives ? Les études rapportent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,47% des votants de la ville, contre un taux de participation de 75,28% au premier tour, ce qui représentait 1011 personnes. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est trop bas durant de ce type d'élection. Le week-end dernier, 50,0% des personnes habilitées à voter à Milly-sur-Thérain avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - Le résultat final des législatives à Milly-sur-Thérain se dévoilera ce dimanche ! Bienvenue dans ce live où vous pourrez suivre ce 2e épisode des législatives à Milly-sur-Thérain, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Sont alignés les finalistes qualifiés il y a sept jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de deuxième tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Le second tour des élections législatives à Milly-sur-Thérain aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de liste Liste David Magnier Rassemblement National Victor Habert-Dassault Les Républicains

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Milly-sur-Thérain Victor Habert-Dassault (Ballotage) Les Républicains 32,46% 31,52% David Magnier (Ballotage) Rassemblement National 27,57% 27,75% Roxane Lundy Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,62% 18,55% Aurélie Joly Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,84% 14,63% Norbert Depresles Reconquête ! 2,53% 2,56% Axelle Latrasse Ecologistes 2,41% 2,11% Lucien Cavelier Ecologistes 1,43% 0,90% Jean-Philippe Fruitier Divers extrême gauche 1,18% 1,51% Jimmy Leboucher Droite souverainiste 0,96% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Milly-sur-Thérain Taux de participation 47,85% 50,00% Taux d'abstention 52,15% 50,00% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14% 0,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,74% Nombre de votants 39 770 673

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de la législative à Milly-sur-Thérain. Dans la 1ère circonscription de l'Oise, les 1346 citoyens de Milly-sur-Thérain ont penché pour le représentant Les Républicains. A l'échelle de la commune, Victor Habert-Dassault a rassemblé 32% des votes. David Magnier (Rassemblement National) et Roxane Lundy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent respectivement 28% et 19% des voix. Le taux de participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription atteint 50%, ce qui représente 673 votants. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de l'Oise peut toujours basculer si les électeurs des 152 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Milly-sur-Thérain.

