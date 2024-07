Résultat des législatives 2024 à Beauvais : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux d'abstention est incontestablement un critère crucial de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 41,58%. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 34,35% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 33,24% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,21% au premier tour. Au deuxième tour, 60,91% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Beauvais ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Beauvais ?

17:29 - Beauvais : démographie, élections et stratégies politiques

En pleine campagne électorale législative, Beauvais se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 56 677 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 908 entreprises attestent une économie florissante. Dans l'agglomération, 40% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,28% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Beauvais abrite une communauté diversifiée, avec ses 6 506 résidents étrangers, soit 11,44% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2136,64 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,8%, annonçant une situation économique tendue. À Beauvais, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.