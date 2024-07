Résultat des législatives 2024 à Bailleul-sur-Thérain (60930) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche a baissé à Bailleul-sur-Thérain par rapport à la Nupes L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire aux législatives 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a glané plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,53% des voix à Bailleul-sur-Thérain. Une poussée à affiner néanmoins avec les 18,12% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,34% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,41% pour Yannick Jadot, 3,04% pour Fabien Roussel et 1,56% pour Anne Hidalgo).

20:58 - L'extrême droite a solidement gagné du terrain à Bailleul-sur-Thérain en 2 ans La part des électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection législative au niveau local, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En tenant compte des reports de voix, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Bailleul-sur-Thérain ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera ainsi très analysé. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Bailleul-sur-Thérain ? Le RN arrivait déjà en pôle position à Bailleul-sur-Thérain à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est David Magnier qui arrivait en tête au premier tour avec 34,22%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 51,82%, devant le binôme Les Républicains à 48,18%.

20:05 - Déjà 52,48% pour le RN à Bailleul-sur-Thérain aux élections législatives Grâce à 52,48% des voix, Claire Marais-Beuil (Rassemblement National) a pris les devants à Bailleul-sur-Thérain, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier tour des législatives. Roxane Lundy (Front populaire) et Victor Habert-Dassault (Les Républicains) suivaient en ramassant 16,53% et 15,63% des électeurs dans la ville. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Claire Marais-Beuil glanant cette fois 46,19%, devant Victor Habert-Dassault avec 24,48% et Roxane Lundy avec 17,64%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention à Bailleul-sur-Thérain ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des scrutins électoraux passés ? À Bailleul-sur-Thérain, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 32,94%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait en effet 46,68% au sein de Bailleul-sur-Thérain, contre un taux d'abstention de 40,57% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Bailleul-sur-Thérain, la participation était de 67,06% lors du premier tour des élections législatives À Bailleul-sur-Thérain, l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement le niveau d'abstention. Dans la localité, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 32,94%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,56% au premier tour et 53,12% au second tour. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 19,27% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 20,48% au premier tour.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Bailleul-sur-Thérain Dans la ville de Bailleul-sur-Thérain, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,49% et une densité de population de 217 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles possédant au moins une automobile (86,38%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 808 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,93%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,47%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bailleul-sur-Thérain mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,0% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.