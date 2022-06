Les votants de Monclar-de-Quercy avaient concédé 19,65% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er round de l'élection présidentielle. Les conversions des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,97% et 1,63% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 24,25% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Monclar-de-Quercy ?

Lors de la dernière échéance, à Monclar-de-Quercy, Marine Le Pen avait terminé en pôle position au 1er round de l'élection avec 32,6% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,65%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron à 15,92% et Éric Zemmour, quatrième à 7,86%. Les dynamiques nationales des derniers jours chambouleront probablement ce tableau lors des législatives dans la commune, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le sondage Elabe). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.