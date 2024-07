Résultat des législatives 2024 à Montauban : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Démographie et politique à Montauban, un lien étroit

Les données démographiques et socio-économiques de Montauban mettent en lumière des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 443 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,26%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (75,23%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 20 782 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,04% et d'une population étrangère de 8,85% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Montauban mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,6% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.