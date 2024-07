Résultat des législatives 2024 à Septfonds (82240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Septfonds, quels peuvent être les reports des voix pour la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire ce dimanche ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Septfonds, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 35,02% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points). Il faudra désormais atteindre 55,21% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain à Septfonds ces 2 dernières années Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Septfonds semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Septfonds ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence scruté à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Septfonds, dans ce scénario très différent de 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Septfonds, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 29,24% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 33,84% pour Valérie Rabault (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 55,21%. Valérie Rabault s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Septfonds ce dimanche ? Au soir du premier tour de la législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Septfonds ont placé en tête Brigitte Bareges (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 47,14% des bulletins de vote. Un score qui lui a permis d'arriver devant Valérie Rabault (Union de la gauche) et Catherine Simonin-Benazet (Ensemble !) avec 35,02% et 13,97% des électeurs. Brigitte Bareges était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 43,93%, devant Valérie Rabault avec 36,81% et Catherine Simonin-Benazet avec 15,49%.

19:21 - Scrutins à Septfonds : quelles leçons tirer des taux d'abstention ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? À Septfonds, le pourcentage de participation lors du 1er round des législatives 2024 est monté à 73,47%, plus élevé de 12 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 1 710 électeurs de Septfonds avaient en effet pris part au vote (soit 61,81%). Le taux de participation était de 59,56% lors du scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Septfonds lors de la deuxième étape des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Septfonds, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Septfonds s'élevait à 26,53%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,53% au premier tour. Au second tour, 46,55% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Septfonds ce soir ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,13% des votants de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 19,23% au premier tour. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Septfonds ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Septfonds : ce qu'il faut savoir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Septfonds mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 81 habitants par km² et un taux de chômage de 16,13%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2046,74 € par mois peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (24,31%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (10,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Septfonds mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,44% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.