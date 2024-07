Résultat des législatives 2024 à Saint-Nauphary (82370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Nauphary, quels reports de voix à gauche ce soir ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a obtenu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 26,32% des suffrages à Saint-Nauphary. Une performance à comparer néanmoins avec les 26,11% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 52,41% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain à Saint-Nauphary ces 2 dernières années Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Alors qu'on a vu près de 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Nauphary semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Saint-Nauphary ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera ainsi un enseignement majeur à l'échelle locale pour le second tour de cette élection. Mis en échec en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette fois triompher à la fin de l'élection localement. Le RN parvenait en revanche à tirer son épingle du jeu à Saint-Nauphary à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Pierre Poma qui arrivait en tête au premier tour avec 26,24%. Valérie Rabault (Nupes) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 52,41%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,59%.

20:05 - Déjà 52,73% pour le RN à Saint-Nauphary aux élections législatives D'après les projections des sondeurs rendues publiques juste avant le second tour, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de décrocher moins de 250 sièges au terme des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité conserveraient jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités de chaque territoire. Brigitte Bareges (Union de l'extrême droite) a obtenu 52,73% des suffrages à Saint-Nauphary dimanche 30 juin 2024, au soir du premier tour de la législative. Valérie Rabault (Union de la gauche) et Catherine Simonin-Benazet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en recueillant 26,32% et 16,96% des votants. C'est aussi Brigitte Bareges qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne, avec cette fois 43,93%, devant Valérie Rabault avec 36,81% et Catherine Simonin-Benazet avec 15,49%.

19:21 - L'abstention analysée dans le détail à Saint-Nauphary Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Le 30 juin dernier, la participation lors du 1er round des élections législatives 2024 à Saint-Nauphary a atteint 75,53%, surpassant celle des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 1 503 inscrits sur les listes électorales de Saint-Nauphary avaient en effet pris part au vote (soit 62,34%), contre un taux de participation de 61,72% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% le midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives 2024 à Saint-Nauphary demeure la participation Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Saint-Nauphary ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Nauphary s'élevait à 75,53%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 471 personnes en âge de voter dans la commune, 84,64% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 82,12% au deuxième tour, soit 1 208 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,65% au premier tour et 55,1% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Nauphary ce soir ? Les jeunes générations manifestent fréquemment une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Nauphary ?

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Saint-Nauphary Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Nauphary, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 921 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 118 entreprises, Saint-Nauphary permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,55%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 37,04% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 40,24% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 459,30 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Saint-Nauphary incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.