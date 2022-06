Résultat de la législative à Mont-Saint-Aignan : en direct

12/06/22 17:10

Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Au cours des élections précédentes, les 19 635 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2017, au moment des élections législatives, parmi les 12 811 personnes en âge de voter à Mont-Saint-Aignan, 52,17% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 41,36% pour le second tour.

À Mont-Saint-Aignan, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 12 684 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,47% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 22,64% au premier tour. L'inflation et ses conséquences sur le quotidien des ménages seraient notamment capables de détourner l'attention des habitants de Mont-Saint-Aignan (76130) de leur devoir civique.

La majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront sans doute une résonnance à Mont-Saint-Aignan dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à la dernière élection à l'Elysée à Mont-Saint-Aignan avec 38,66% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 21,25%, surclassant Marine Le Pen à 10,05% et Valérie Pécresse à 7,85%.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 39% des suffrages au premier tour à Mont-Saint-Aignan. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21% et 10% des voix. Le choix des administrés de Mont-Saint-Aignan était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (79% des suffrages). Marine Le Pen avait récupéré 21% des voix. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il faire confiance à cette ville pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ? Quel postulant à l'hémicycle placeront en tête des résultats des élections législatives en 2022 les électeurs votant à Mont-Saint-Aignan à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?