Résultat des législatives 2024 à Déville-lès-Rouen : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Élections à Déville-lès-Rouen : l'impact des caractéristiques démographiques

À Déville-lès-Rouen, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,95%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (38,88%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 577 euros par an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (22,18%) et le nombre de résidences HLM (31,15% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Déville-lès-Rouen mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,51% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.