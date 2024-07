17:58 - Bois-Guillaume : démographie, élections et stratégies politiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Bois-Guillaume fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 36,17% de cadres pour 14 262 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 329 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 699 foyers fiscaux. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,66% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Bois-Guillaume forme une communauté diversifiée, avec ses 340 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 9,09%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 3555,89 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Bois-Guillaume écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.