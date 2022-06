Résultat de la législative à Mont-Saint-Martin : en direct

En direct

17:19 - À Mont-Saint-Martin, des sondages aussi révélateurs ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Mont-Saint-Martin, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 40,75% des suffrages. Derrière, on trouvait Marine Le Pen à 21,79%, puis Emmanuel Macron à 20,62% et Éric Zemmour à 4,45%. Le président-candidat atteignait en revanche un peu moins de 28% des votants en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront peut-être transformer ce tableau lors des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Mont-Saint-Martin À Mont-Saint-Martin, l'une des clés des législatives sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. Les habitants des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 4 160 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 40,68% étaient restés chez eux. L'abstention était de 35,07% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Mont-Saint-Martin ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des élections précédentes, les 9 066 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 69,73% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Mont-Saint-Martin, à comparer avec un taux d'abstention de 66,26% au round deux.