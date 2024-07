Résultat des législatives 2024 à Longwy : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Longwy : législatives et dynamiques démographiques

La composition démographique et la situation socio-économique de Longwy déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 18,68% et une densité de population de 2703 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 935 euros par an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 18,44% et d'une population immigrée de 23,48% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Longwy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,65% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.