Résultat de la législative à Montargis : en direct

17:10 - Les sondages d'intentions de vote, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Montargis ?

Les indications nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Montargis. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité a vu son score reculer à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Montargis cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 27,4% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 22,55%, puis Marine Le Pen à 21,66% et Éric Zemmour à 7,41%. Emmanuel Macron atteignait en revanche 27,85% des électeurs en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI.