Résultat des législatives 2024 à Amilly : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Amilly aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quelle influence la population d'Amilly exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 12,15% de plus de 75 ans. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,82%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 4 263 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,50%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,5%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Amilly mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 37,51% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.