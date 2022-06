Résultat des législatives à Montauban - Election 2022 (82000) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Montauban

Le résultat des élections législatives 2022 à Montauban est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne

Le résultat de l' élection législative 2022 à Montauban a été officiellement rendu public par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne, les 41802 citoyens de Montauban ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Reste à déterminer si les citoyens des 62 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Montauban. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne s'établit à 50% (soit 21 020 non-votants). Au sein de l'agglomération, Valérie Rabault a raflé 30% des suffrages. Elle devance Catherine Simonin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pierre Poma (Rassemblement National) qui captent 20% et 19% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montauban Valérie Rabault Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,33% 29,80% Pierre Poma Rassemblement National 22,44% 18,52% Catherine Simonin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,33% 19,89% Claude Vigouroux Les Républicains 9,26% 11,28% Ghislain Descazeaux Divers gauche 7,98% 11,20% Luc Francez-Charlot Reconquête ! 4,64% 4,96% Dylan Perrinaud Divers 1,84% 1,48% Chafik Benchekroun Droite souverainiste 1,19% 1,09% Richard Blanco Divers extrême gauche 1,17% 1,17% Laurence Lafond Divers extrême gauche 0,59% 0,45% Jean-François Grilhault Des Fontaines Divers 0,22% 0,16% Participation au scrutin Circonscription Montauban Taux de participation 52,09% 49,72% Taux d'abstention 47,91% 50,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61% 1,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 0,77% Nombre de votants 48 448 20 782

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montauban sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel verdict pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Montauban ? Les électeurs de Montauban avaient livré 22,08% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la première manche de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,34% et 2,4% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc se fixer un total théorique de 28,82% à Montauban pour ces légilsatives. 16:30 - À Montauban, des sondages tout aussi justes ? Les tendances nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance à Montauban. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Or à Montauban, Emmanuel Macron accostait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 25,15% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 22,3%. Suivaient, avec 22,08%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 9,04%, Éric Zemmour. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Montauban À Montauban, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera incontestablement l'étendue de la participation. Les jeunes affichent la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour des législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 73,43% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 76,08% au premier tour, soit 31 672 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Montauban lors du premier tour des législatives 2022 ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 62 405 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 54,92% au premier tour dans la commune à Montauban, à comparer avec une abstention de 47,6% au dernier round. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Montauban ? Les éléments de contexte de ces législatives 2022 à Montauban sont simples : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un niveau comparable à celui des autres circonscriptions de France. Autre point clé: les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se prononcer. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour limiter l'abstention.

Législatives 2022 à Montauban : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Montauban (82000) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le président français sera-t-il à même de remporter la majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a recueillis dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 25% des voix au premier tour à Montauban. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 22% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Montauban avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 58% des voix, laissant par conséquent à Marine Le Pen 42% des suffrages.