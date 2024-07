Résultat des législatives 2024 à Monclar-de-Quercy (82230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire en légère progression à Monclar-de-Quercy en comparaison de la Nupes il y a deux ans L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Monclar-de-Quercy, le binôme Front populaire a pour sa part glané 33,14% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une progression en comparaison des 28,15% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a fait mieux ou moins bien son résultat de 2022 lors du second tour, soit 49,34% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné d'électeurs à Monclar-de-Quercy ces dernières années Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a observé environ 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Monclar-de-Quercy semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont profité de cette poussée...

20:29 - Quel score à Monclar-de-Quercy pour le Rassemblement national ce soir ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera en conséquence très analysé. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à Monclar-de-Quercy ? Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le Rassemblement national réalisait en revanche un puissant résultat à Monclar-de-Quercy. C'est en effet Pierre Poma qui arrivait en tête au premier tour avec 32,04% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 50,66%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,34%.

20:05 - Quel résultat pour le RN aux législatives 2024 à Monclar-de-Quercy ? Brigitte Bareges (Union de l'extrême droite) a rassemblé 48,47% des suffrages à Monclar-de-Quercy le 30 juin dernier, lors du premier tour de la législative. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Valérie Rabault (Nouveau Front populaire) et Catherine Simonin-Benazet (Majorité présidentielle) avec 33,14% et 14,42% des votants. Brigitte Bareges était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 43,93%, devant Valérie Rabault avec 36,81% et Catherine Simonin-Benazet avec 15,49%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives 2024, quelle est la participation à Monclar-de-Quercy ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut également observer les résultats des consultations politiques passées. Comme expliqué dans le post précédent, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives à Monclar-de-Quercy a été de 35,44%, plus bas de 9 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, sur les 1 447 personnes en âge de voter à Monclar-de-Quercy, 44,92% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 44,84% pour le scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - 64,56% de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Monclar-de-Quercy À Monclar-de-Quercy, le niveau d'abstention est un critère déterminant de ces législatives. Dimanche dernier, l'abstention à Monclar-de-Quercy au 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 35,44%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,02% au premier tour et 53,76% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Monclar-de-Quercy ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,54% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 27,76% au second tour. Les habitants des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Monclar-de-Quercy ?

17:29 - Monclar-de-Quercy : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e round des législatives à Monclar-de-Quercy comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 026 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 121 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 168 foyers fiscaux. Dans la commune, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,18% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 120 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 625,02 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Monclar-de-Quercy, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, se joignent aux défis français.