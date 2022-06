Résultat de la législative à Montbéliard : en direct

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montbéliard sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - À Montbéliard, des sondages tout aussi pertinents ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Montbéliard, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 29,85% des suffrages. En seconde position, arrivait Emmanuel Macron à 25,19%, puis Marine Le Pen à 19,51% et Éric Zemmour à 7,42%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche 27,85% des votes dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des dernières heures changeront probablement ce paysage à Montbéliard dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Pour rappel la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. 14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Montbéliard ? La participation constituera incontestablement l'une des clés des élections législatives à Montbéliard. La guerre en Ukraine serait notamment en mesure de détourner l'attention des habitants de Montbéliard (25200) du vote. Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 13 681 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 36,73% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 31,45% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Montbéliard ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux passés ? Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 63,38% des inscrits sur les listes électorales de Montbéliard avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 58,19% au second tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives à Montbéliard Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Montbéliard, il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les 9 candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député. Les 13681 votants de Montbéliard ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 18 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultat des élections législatives 2022 à Montbéliard

Les élections législatives 2022 auront lieu à Montbéliard comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Doubs

Tête de liste Liste Christophe Froppier Les Républicains Virgnie Dayet Nouvelle union populaire écologique et sociale Nicolas Pacquot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Valère Nedey Divers droite Romane Taponnot Reconquête ! Christine Pastor Divers droite Franck Plain Divers extrême gauche Dominique Mahé Droite souverainiste Nathalie Fritsch Rassemblement National

Législatives 2022 à Montbéliard : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 à Montbéliard (25200) ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin prochains. Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis de gauche aux législatives ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 30% des votes au premier tour à Montbéliard, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 25% et 20% des voix. Après l'éviction de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en décrochant 63% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 37% des votes.