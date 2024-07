Résultat des législatives 2024 à Damprichard (25450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Damprichard, qui va tirer parti des électeurs de la gauche ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix affichés au niveau national sont un premier indice. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 15,75% des bulletins à Damprichard. Un score qui n'a pas vraiment grimpé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (15,57%).

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a à peu près rien gagné à Damprichard Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très instructif. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Damprichard semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Il s'agit désormais de découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou éloignée. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Damprichard offrait également 30,48% pour Nicolas Pacquot des suffrages, alors que les candidats Divers droite obtiendront 26,10% des voix. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin, avec 64,15%, devant son adversaire Rassemblement National à 35,85%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Damprichard Pour le premier tour de la législative dimanche 30 juin, les électeurs de Damprichard ont plébiscité Nicolas Pacquot (Ensemble pour la République), qui a collecté 41,99% des suffrages. Matthieu Bloch (Union de l'extrême droite) et Virginie Dayet (Union de la gauche) suivaient avec 37,53% et 15,75% des votants à l'échelle municipale. Les électeurs de Damprichard avaient réalisé un autre choix que ceux de la 3ème circonscription du Doubs, puisque Matthieu Bloch s'y imposait, avec cette fois 44,35% devant Nicolas Pacquot avec 30,22% et Virginie Dayet avec 21,56%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Damprichard au niveau de la participation ? Au cours des précédentes consultations politiques, les 1 873 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Damprichard a été de 38,65%, moins haut que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, parmi les 1 292 personnes en âge de voter à Damprichard, 55,42% avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 58,4% en 2019. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Les chiffres de la participation à l'occasion du 2e tour des législatives 2024, un élément essentiel à Damprichard ? L'abstention constitue indiscutablement l'une des clés des législatives. Dans la ville, le taux d'abstention lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 38,65%. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,25% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 29,1% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 64,51% au premier tour. Au deuxième tour, 64,13% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Damprichard ? L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Damprichard.

17:29 - Damprichard : démographie, élections et stratégies politiques À Damprichard, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. Dans la ville, 19,49% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 26,64% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,74%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 466 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,33% et d'une population étrangère de 5,57% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Damprichard mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,58% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.