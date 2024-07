Résultat des législatives 2024 à Bart (25420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les orphelins du Front populaire observés Le Front populaire qui s'avance pour ces élections a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau de l'Hexagone, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,72% des voix à Bart. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (17,61%).

20:58 - En deux ans, l'extrême droite n'a pas progressé à Bart L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Bart semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera ainsi très commenté pour le second tour de cette élection législative 2024, à l'échelle locale. Contrairement à la législative de 2022, le RN a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Bart, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 24,04% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 29,43% pour Nicolas Pacquot (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 53,19%. Nicolas Pacquot s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des élections législatives positives pour le RN jusqu'ici D'après les projections des sondeurs dévoilées entre les deux tours, le camp de Jordan Bardella devrait décrocher pas loin de 250 députés au terme du second tour des élections législatives. La coalition de gauche pourrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Grâce à 46,19% des votes, Matthieu Bloch (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Bart, le 30 juin dernier à l'occasion du premier round de la législative. Nicolas Pacquot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Virginie Dayet (Union de la gauche) suivaient avec respectivement 32,93% et 18,72% des électeurs à l'échelle de la ville. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription du Doubs, Matthieu Bloch accumulant cette fois 44,35%, devant Nicolas Pacquot avec 30,22% et Virginie Dayet avec 21,56%.

19:21 - Participation à Bart : un sursaut par rapport aux européennes Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Le premier round des élections législatives 2024 à Bart a connu une participation de 70,54%, supérieure à celle des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 1 549 inscrits sur les listes électorales de Bart avaient effectivement participé au vote (soit 56,23%), contre un taux de participation de 50,5% lors du scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation peut-elle baisser au second tour des législatives à Bart ? À Bart, l'un des facteurs clés de ces élections législatives est immanquablement le niveau de participation. Dans la commune, 70,54% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,42% au premier tour. Au second tour, 47,81% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Bart aujourd'hui ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 562 personnes en âge de voter dans la commune, 75,22% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,85% au premier tour, soit 1 216 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des Français pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Bart (25420).

17:29 - Bart : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Bart, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 26,68% de cadres pour 2 010 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 129 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 098 foyers fiscaux. Dans la commune, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,51% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 41,39% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 9,63%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 39 665 euros/an. Pour résumer, à Bart, les spécificités locales se joignent aux défis français.