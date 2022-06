Résultat de la législative à Montbonnot-Saint-Martin : en direct

12/06/22 11:22

Les inscrits sur les listes électorales de Montbonnot-Saint-Martin ( Isère ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 42,06% des votes au premier tour à Montbonnot-Saint-Martin, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 14,68% et 13,37% des suffrages. Le choix des administrés de Montbonnot-Saint-Martin était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (75,52% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 24,48% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président français pourra-t-il se reposer sur cette ville pour obtenir la majorité de l'hémicycle ?