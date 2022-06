Résultat de la législative à Monthermé : en direct

12/06/22 11:11

A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 41,47% des votes au premier tour à Monthermé. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,96% et 16,15% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Monthermé avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 64,94% des suffrages, cédant ainsi 35,06% des voix à Emmanuel Macron. Les électeurs de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout en France, les 2 371 habitants de Monthermé seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.