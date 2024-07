Résultat des législatives 2024 à Vireux-Wallerand (08320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Vireux-Wallerand ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages glanés au niveau national sont encourageants. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 12,3% des suffrages à Vireux-Wallerand. Un chiffre en baisse en comparaison des 16,36% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La fulgurante progression du Rassemblement national à Vireux-Wallerand en 2 ans La montée du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 25 points à Vireux-Wallerand entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Vireux-Wallerand ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Vireux-Wallerand Le résultat en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence une des clés au niveau local pour le second tour de ces élections. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Vireux-Wallerand, contrairement à 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Vireux-Wallerand, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 16,86% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 49,24% pour Pierre Cordier (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 74,29%. Pierre Cordier remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au Rassemblement national à ce stade Selon les études des instituts de sondages rendues publiques depuis dimanche, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de décrocher moins de 250 députés au terme des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient maintenir une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 41,05% des bulletins de vote, Pauline Mester (Rassemblement National) a pris les devants à Vireux-Wallerand, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er round des législatives. Pierre Cordier (Divers droite) captait 34,1%. De son côté, Gilles Loyez (Nouveau Front populaire) récupérait 12,3% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Pauline Mester rassemblant cette fois 40,83%, devant Pierre Cordier avec 30,15% et Gilles Loyez avec 18,09%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Vireux-Wallerand : quelle évolution ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des dernières élections ? Comme stipulé dans le précédent post, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives à Vireux-Wallerand a été de 37,45%, plus bas de 16 points que celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 354 inscrits sur les listes électorales à Vireux-Wallerand, 53,55% avaient effectivement déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,29% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Vireux-Wallerand, le score de l'abstention lors du 2e tour des législatives 2024 sera un élément décisif À Vireux-Wallerand, l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter le taux de participation. Dans la commune, 62,55% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 70,1% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 70,76% au premier tour, ce qui représentait 927 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,66% au premier tour et 44,66% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des Français combinée avec les craintes liées à la guerre en Ukraine, seraient de nature à ramener les habitants de Vireux-Wallerand (08320) dans les isoloirs.

17:29 - Vireux-Wallerand : enjeux locaux et perspectives électorales Quel portrait faire de Vireux-Wallerand, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 894 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 81 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (74,25%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 128 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 264 euros/an, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. Vireux-Wallerand incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.