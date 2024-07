Résultat des législatives 2024 à Rocroi (08230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Rocroi, qui va prendre avantage des électeurs de la gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? La question est de retour avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Premier indicateur : le bloc a obtenu un peu plus de 28% des voix à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Rocroi, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 11,65% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 25 points à Rocroi L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont atteint plus de 33% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 25 points ici entre 2022 et 2024. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Rocroi ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Rocroi ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi très commenté pour le second tour de cette élection, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le RN peut-il gagner cette fois à Rocroi, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Rocroi, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 17,63% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 52,13% pour Pierre Cordier (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (73,61%). Pierre Cordier s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Rocroi ce dimanche ? Selon les enquêtes publiées juste avant le second tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait gagner entre 210 et 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. Le camp de gauche devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats du bloc du centre maintiendraient entre 95 et 125 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Grâce à 42,29% des suffrages, Pauline Mester (Rassemblement National) a pris la tête à Rocroi, le 30 juin 2024 lors du 1er round des législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Pierre Cordier (Divers droite) et Gilles Loyez (Union de la gauche) avec respectivement 35,06% et 11,65% des votants. C'est aussi Pauline Mester qui arrivait en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 40,83%, devant Pierre Cordier avec 30,15% et Gilles Loyez avec 18,09%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Rocroi ? Au fil des dernières années, les 2 286 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. À Rocroi, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 40,64%, moins élevé de 15 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 55,74% dans la commune de Rocroi. L'abstention était de 55,85% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Rocroi, la grande inconnue de ces législatives 2024 reste l'abstention Ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Rocroi, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la localité, le pourcentage d'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 40,64%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,9% au premier tour et 61,69% au deuxième tour. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 31,57% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 32,88% au premier tour. La nouvelle perception de la vie politique serait par exemple capable de pousser les électeurs de Rocroi à ne pas rester chez eux.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Rocroi Dans la commune de Rocroi, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Dans la ville, 16,64% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,65% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 201 € par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,30% et d'une population immigrée de 10,46% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Rocroi mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,2% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.