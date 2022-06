Résultat de la législative à Montivilliers : en direct

L'élection présidentielle d'avril, à Montivilliers, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 29,88% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 26,45%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,24% et Éric Zemmour à 4,73%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines infléchiront probablement cette donne et donc le résultat des législatives dans la cité, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or la majorité présidentielle a chuté à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Montivilliers

L'une des clés des élections législatives 2022 sera l'étendue de la participation à Montivilliers. Le conflit russo-ukrainien et ses répercussions sur les prix de l'essence et du gaz seraient par exemple capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Montivilliers. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 12 229 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,14% étaient allés voter. La participation était de 71,14% au premier tour, soit 8 700 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.