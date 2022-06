Résultat de la législative à Montmirail : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Montmirail sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Montmirail. En direct 18:10 - La nuance Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Montmirail la semaine passée La coalition de gauche pouvait espérer glaner 15,46% à Montmirail avant le premier tour des élections législatives. C'est en effet le cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon a atteint 11,59% des suffrages au 1er tour de la législative il y a une semaine dans les 3 bureaux de vote de Montmirail. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de monter sur la troisième marche. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Montmirail ? Dimanche 12 juin pour le 1er round, les électeurs de Montmirail ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 37,23% des bulletins de vote. Elle est suivie par les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent dans l'ordre 32,89% et 11,59% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. 13:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Montmirail à l'occasion des législatives 2022 ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Le week-end dernier, 57,27% des personnes en âge de voter à Montmirail avaient refusé de se rendre aux urnes. Au fil des dernières années, les 3633 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'élevait à 68,2% au niveau de la commune, contre une participation de 67,11% au premier tour, c'est-à-dire 1706 personnes. 10:30 - Suite et fin des élections à Montmirail ce dimanche ! Si jamais vous êtes toujours incertain concernant les candidats finalistes de ce 2ème épisode dans l'unique circonscription de Montmirail, restez calme. Les 3 bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Montmirail - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Montmirail aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Marne

Tête de liste Liste Jennifer Marc Rassemblement National Eric Girardin Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Montmirail - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Montmirail

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montmirail Eric Girardin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,77% 32,89% Jennifer Marc (Ballotage) Rassemblement National 28,99% 37,23% Chantal Berthelemy Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,88% 11,59% Antoine Jacquet Les Républicains 8,99% 6,22% Thomas Adnot Reconquête ! 4,54% 5,28% Johanna Jabbour Droite souverainiste 2,92% 2,83% Sonia d'Orgeville Ecologistes 2,24% 1,51% Bertrand Debarle Divers 2,01% 1,51% Charlotte Cormerais Divers extrême gauche 1,65% 0,94% Participation au scrutin Circonscription Montmirail Taux de participation 45,26% 42,73% Taux d'abstention 54,74% 57,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74% 1,39% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97% 0,46% Nombre de votants 36 220 1 081

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Montmirail a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Rassemblement National qui a récolté le plus de suffrages de la part des 2530 habitants de Montmirail inscrits dans la 3ème circonscription de la Marne. La participation atteint 43% des électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Marne (soit 1 081 votants). Les citoyens des 129 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Montmirail ? Jennifer Marc a recueilli 37% des voix dans la commune. Eric Girardin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Chantal Berthelemy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent dans l'ordre 33% et 12% des voix.

Législatives 2022 à Montmirail : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Montmirail ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 41,0% des votes au premier tour à Montmirail, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et le fondateur de La France Insoumise avaient obtenu 23,8% et 11,4% des votes. Le choix des citoyens de Montmirail était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (60,1% des suffrages), cédant donc à Emmanuel Macron 39,9% des voix.