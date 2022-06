Résultat des législatives à Montmirail - Election 2022 (51210) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Montmirail

Le résultat des élections législatives 2022 à Montmirail est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Marne

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montmirail Eric Girardin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,77% 32,89% Jennifer Marc (Ballotage) Rassemblement National 28,99% 37,23% Chantal Berthelemy Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,88% 11,59% Antoine Jacquet Les Républicains 8,99% 6,22% Thomas Adnot Reconquête ! 4,54% 5,28% Johanna Jabbour Droite souverainiste 2,92% 2,83% Sonia d'Orgeville Ecologistes 2,24% 1,51% Bertrand Debarle Divers 2,01% 1,51% Charlotte Cormerais Divers extrême gauche 1,65% 0,94% Participation au scrutin Circonscription Montmirail Taux de participation 45,26% 42,73% Taux d'abstention 54,74% 57,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74% 1,39% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97% 0,46% Nombre de votants 36 220 1 081

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Montmirail est tombé. C'est la candidature Rassemblement National qui a obtenu le plus de bulletins de votes parmi les 2530 habitants de Montmirail votant dans la 3ème circonscription de la Marne. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la 3ème circonscription de la Marne : 129 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Jennifer Marc a effectivement réuni 37% des suffrages. Eric Girardin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Chantal Berthelemy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 33% et 12% des voix. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Marne s'élève à 57% (1 081 votants).

Législatives 2022 à Montmirail : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Montmirail ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 41,0% des votes au premier tour à Montmirail, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et le fondateur de La France Insoumise avaient obtenu 23,8% et 11,4% des votes. Le choix des citoyens de Montmirail était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (60,1% des suffrages), cédant donc à Emmanuel Macron 39,9% des voix.