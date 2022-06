Résultat des législatives à Montoir-de-Bretagne - Election 2022 (44550) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Montoir-de-Bretagne

Le résultat des élections législatives 2022 à Montoir-de-Bretagne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le résultat de la législative 2022 à Montoir-de-Bretagne a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les 5108 citoyens inscrits dans la 8ème circonscription de la Loire-Atlantique et habitant à Montoir-de-Bretagne. Matthias Tavel a amassé 30% des voix. Il est suivi par Gauthier Bouchet (Rassemblement National) et Audrey Dufeu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent respectivement 25% et 23% des voix. Les citoyens des 12 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Montoir-de-Bretagne ? Le taux d'abstention atteint 58% des habitants habilités à voter au sein de la commune pour la 8ème circonscription de la Loire-Atlantique (2 135 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montoir-de-Bretagne Matthias Tavel Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,04% 30,42% Audrey Dufeu Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,05% 22,77% Gauthier Bouchet Rassemblement National 15,37% 24,57% Xavier Perrin Divers gauche 12,34% 8,03% Andréa Porcher Les Républicains 4,53% 5,56% Frédérica Duvillier Reconquête ! 2,53% 1,66% Eddy Le Beller Divers extrême gauche 1,55% 2,90% Hervé Carro Régionaliste 1,42% 1,14% Edith Masson Droite souverainiste 1,13% 0,90% Bénédicte Petreau Ecologistes 1,10% 0,48% Evelyne Desmarie Régionaliste 0,66% 1,05% David Bouchez Divers 0,26% 0,52% Cécilia Bossard Régionaliste 0,03% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Montoir-de-Bretagne Taux de participation 47,31% 41,80% Taux d'abstention 52,69% 58,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19% 0,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,56% Nombre de votants 42 637 2 135

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montoir-de-Bretagne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:59 - Quel candidat vont choisir les électeurs de gauche à Montoir-de-Bretagne ? Les habitants de Montoir-de-Bretagne avaient accordé 21,27% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première étape de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,78% et 1,68% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement atteindre 27,73% à Montoir-de-Bretagne pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Montoir-de-Bretagne ? À Montoir-de-Bretagne, Marine Le Pen terminait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 30,59% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 23,17%, puis, avec 21,27%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,78%, Yannick Jadot. Les tendances nationales des ultimes semaines infléchiront peut-être ce paysage et donc le résultat des législatives à Montoir-de-Bretagne au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. 14:30 - À Montoir-de-Bretagne, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives reste l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Montoir-de-Bretagne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 5 076 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 25,97% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 25,59% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat est de nature à détourner les habitants de Montoir-de-Bretagne (44550) des isoloirs. 11:30 - À Montoir-de-Bretagne, les chiffres de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 seront un élément déterminant Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Comment ont voté habituellement les électeurs de cette agglomération lors des dernières élections ? A l'occasion des dernières élections législatives, parmi les 4 838 inscrits sur les listes électorales à Montoir-de-Bretagne, 45,23% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 38,71% au deuxième tour. 09:30 - Quelques données clés pour les élections à Montoir-de-Bretagne Les données de ces élections législatives à Montoir-de-Bretagne sont limpides : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent 13 candidats. Un nombre de candidats au-dessus de celui des autres circonscriptions de France. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour remplir leur devoir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour réduire le nombre d'abstentionnistes.

Législatives 2022 à Montoir-de-Bretagne : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Montoir-de-Bretagne (44550) seront incités à contribuer aux législatives comme tous les Français. Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 31% des votes au premier tour à Montoir-de-Bretagne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et celui qui endossa le costume du 3e homme de l'élection de 2022 avaient obtenu 23% et 21% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Montoir-de-Bretagne avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 51% des votes, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 49% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier.