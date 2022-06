Résultat des législatives à Montreuil - Election 2022 (93100) [DEFINITIF]

Le résultat des élections législatives 2022 à Montreuil est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Montreuil.

Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Montreuil. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première position chez les électeurs inscrits dans la 7ème circonscription de la Seine-Saint-Denis résidant à Montreuil. Alexis Corbière a accumulé 63% des voix au niveau de la ville. Marie-Laure Brossier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Choukri Yonis (Divers gauche) le suivent grâce à respectivement 16% et 5% des voix. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 47% (32 297 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montreuil Alexis Corbière Nouvelle union populaire écologique et sociale 62,94% 63,32% Marie-Laure Brossier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,99% 16,06% Karim Yagoubi-Morocho Rassemblement National 4,81% 4,51% Choukri Yonis Divers gauche 4,33% 4,78% Catherine Dehay Ecologistes 2,66% 2,61% Myriam Mehidi Reconquête ! 2,42% 2,27% Madina Boucabeille Union des Démocrates et des Indépendants 2,21% 2,23% Hamid Chair Parti radical de gauche 1,89% 1,56% Aurélie Jochaud Divers extrême gauche 1,45% 1,38% Jeanne Montagnon Ecologistes 0,66% 0,66% Christel Keiser Divers extrême gauche 0,63% 0,62% Participation au scrutin Circonscription Montreuil Taux de participation 45,90% 47,37% Taux d'abstention 54,10% 52,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04% 1,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,60% Nombre de votants 37 023 29 072

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montreuil sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:43 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Montreuil ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si l'élection présidentielle de 2022 s'était limitée à Montreuil, le candidat insoumis ayant cumulé 55,22% des suffrages dans la ville. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,64% et 1,48% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 63,34% à Montreuil pour ce premier tour. 16:30 - À Montreuil, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? Avec 55,22% des suffrages exprimés, au premier round à Montreuil, Jean-Luc Mélenchon avait glané la première position à la dernière élection suprême. Emmanuel Macron terminait deuxième à 18,21%, devançant Marine Le Pen à 6,73% et Yannick Jadot à 6,64%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines boulverseront certainement la situation et donc le résultat des législatives dans la commune. Pour rappel la majorité a vu son score reculer tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Montreuil ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Montreuil ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 65,95% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 74,19% au premier tour, ce qui représentait 45 098 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des familles seraient par exemple en mesure de faire baisser la participation à Montreuil (93100). 11:30 - À Montreuil, la participation peut-elle encore baisser lors des législatives ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 110 465 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 46,39% au premier tour des votants de Montreuil. Le taux de participation était de 41,16% au second round. 09:30 - Montreuil bénéficie d'une dérogation pour voter jusqu'à 20 heures Pour ces élections législatives à Montreuil, les 57 bureaux de vote (de Ville de Montreuil Bv 01 à Ville de Montreuil Bv 57) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 20 heures, avant le début des dépouillements. Un horaire sensiblement rallongé en comparaison de l'heure de clôture dans de plus petites communes (18 ou 19 heures). Ce sont 11 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Législatives 2022 à Montreuil : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 110 465 votants de Montreuil (93) seront invités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 55,22% des voix au premier tour à Montreuil, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 18,21% et 6,73% des suffrages. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 83,45% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 16,55% des votes. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche recevra-t-elle la majorité des voix des électeurs de cette ville comme au premier tour de la présidentielle ?