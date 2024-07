Résultat des législatives 2024 à Bagnolet : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Bagnolet : enjeux locaux et perspectives électorales

A mi-chemin des élections législatives, Bagnolet foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 39 366 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 5 154 entreprises, Bagnolet est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (46,69%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 8 970 résidents étrangers, Bagnolet se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2426,35 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,76%, synonyme d'une situation économique fragile. À Bagnolet, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.