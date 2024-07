Résultat des législatives 2024 à Vincennes : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

20:02 - Guillaume Gouffier Valente (Majorité présidentielle) devant avec 42,15% à Vincennes aux législatives Grâce à 42,15% des bulletins de vote, Guillaume Gouffier Valente (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Vincennes, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant May Bouhada (Union de la gauche) et Martina Gabelica (Rassemblement National) avec 36,61% et 13,01% des votants. C'est en revanche May Bouhada qui s'imposait, en considérant tous les votants de la 6ème circonscription du Val-de-Marne, avec cette fois 40,63% devant Guillaume Gouffier Valente avec 37,38% et Martina Gabelica avec 13,89%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Vincennes lors des derniers scrutins L'observation des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. À Vincennes, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 20,76%, inférieur de 13 points à celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 33,64% des personnes habilitées à voter à Vincennes avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 37,88% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - À Vincennes, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? Le taux de participation constitue indiscutablement un critère essentiel des législatives 2024. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Vincennes s'élevait à 79,24%. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,6% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 79,13% au second tour, soit 25 939 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 60,3% au premier tour et 59,83% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Vincennes ?

17:29 - Analyse socio-économique de Vincennes : perspectives électorales Quel impact aura la population de Vincennes sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,22%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 51,74%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,44% et d'une population immigrée de 12,85% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (63,54%), témoigne d'une population instruite à Vincennes, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.