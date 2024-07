Résultat des législatives 2024 à Fontenay-sous-Bois : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale à Fontenay-sous-Bois : une analyse socio-démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Fontenay-sous-Bois est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 31,51% de cadres supérieurs pour 51 812 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 5 050 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 19,99% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Les 7 056 résidents étrangers, représentant 13,73% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 3295,66 euros/mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les obstacles. À Fontenay-sous-Bois, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.