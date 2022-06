En direct

18:49 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Montrouge ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Montrouge. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 8,29% et 2,16% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 38,84% à Montrouge pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Montrouge, des sondages tout aussi pertinents ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Montrouge, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 35,22% des suffrages. A la suite, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 28,39%, puis Yannick Jadot à 8,29% et Marine Le Pen à 7,54%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche près de 28% des votants à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les tendances nationales des ultimes semaines modifieront sans doute ce tableau à Montrouge dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la Nupes a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Montrouge ? À Montrouge, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement l'étendue de l'abstention. Le conflit militaire russo-ukrainien est de nature à favoriser le camp de l'abstention à Montrouge (92120). En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 22,74% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 17,74% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Montrouge aux législatives 2022 ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? A l'occasion des législatives de 2017, le taux d'abstention s'était élevé à 49,47% au premier tour au niveau de Montrouge, à comparer avec une abstention de 41,75% pour le second round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.