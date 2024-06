Résultat des législatives à Malakoff : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Malakoff ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance sans garantie. Raphaël Glucksmann avait glané 21,79% à Malakoff début juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 59% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (21,59%), de Marie Toussaint (11,17%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (6,6%). A l'issue du premier tour des législatives à Malakoff, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 50,31% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national à Malakoff, un favori aux législatives ? Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions apparaissent… Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et en 2024, on aboutit à une progression de 2 points à Malakoff. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 15 points par rapport à la précédente élection des députés. De quoi s'attendre à près de 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - La particularité Malakoff lors des élections européennes Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent, même si toutes les communes ne sont pas touchées de la même façon. Le podium des dernières européennes à Malakoff, en effet, était le suivant : la liste de Valérie Hayer troisième, avec 12,4% des suffrages exprimés, distancée par la liste de Manon Aubry avec 21,59% et enfin la liste de Raphaël Glucksmann avec 21,79%, couronnée ici même.

14:32 - Malakoff avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 38,13% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 25,25%. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 9,01% des voix. Le second tour ne sera pas non plus victorieux pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'imposant avec 79,87% contre 20,13% pour Le Pen.

12:32 - Que peuvent montrer les tendances des législatives 2022 pour Malakoff ? Au premier tour des législatives 2022, Malakoff, couverte par la 11ème circonscription des Hauts-de-Seine, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 50,31%, alors que le RN restera derrière à 7,91%. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Malakoff : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives A mi-chemin des législatives, Malakoff regorge de diversité et d'activités. Avec ses 30,85% de cadres supérieurs pour 30 292 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 3 053 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 18 370 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 17,29% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 18,75% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 4 393 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,49%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3198,84 € par mois. À Malakoff, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Malakoff À Malakoff, l'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,45% au premier tour. Au deuxième tour, 44,3% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Malakoff pour les élections législatives ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 18 340 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,04% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 26,27% au second tour. Les jeunes expriment couramment une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?