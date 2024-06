Résultat des législatives à Bagneux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur qui vont se porter les voix de la Nupes à Bagneux ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, est un saut dans le vide. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait glané 13,93% à Bagneux début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'Europe Ecologie ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 56% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Bagneux, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 51,08% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 55% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à Bagneux ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si en France, les sondages d'intentions de vote prévoient une progression du RN à environ 15 points de plus aux législative 2024 en comparaison de son résultat des précédentes législatives (ce qui porterait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 24% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a visiblement enregistré que 2 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - La particularité Bagneux lors des élections du 9 juin Une élection très récente a bouleversé l'équilibre certes fragile sorti des urnes en 2022. Même si toutes les communes ne sont pas concernées au même niveau. Le trio de tête des récentes européennes à Bagneux était en effet le suivant : la liste de Manon Aubry avec 33,68% des suffrages exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 14,08% et Raphaël Glucksmann avec 13,93%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à Bagneux au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est probablement la référence pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 9,84% contre 22,8% pour Emmanuel Macron et 47,06% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 77,03% devant Marine Le Pen (22,97%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Bagneux Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indice clé au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Bagneux, grattant 9,19% des votes sur place, contre 51,08% pour Aurélien Saintoul (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 36,13% contre 63,87% pour les vainqueurs. Aurélien Saintoul conservait donc son avance sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Bagneux : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Bagneux, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec 41% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,39%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (24,38%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (58,0%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 9 733 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 18,17% et d'une population immigrée de 26,67% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,13% à Bagneux, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Bagneux ? Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. A l'occasion des dernières européennes, le taux de participation s'élevait à 45,53% dans la commune de Bagneux. Le taux de participation était de 42,74% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,53% au premier tour. Au deuxième tour, 43,08% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 22 715 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 70,7% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 63,39% au deuxième tour, ce qui représentait 14 410 personnes.