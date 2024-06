Résultat des législatives à Arcueil : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Arcueil La Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Arcueil, le binôme Nupes avait en effet obtenu 49,3% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à mettre en perspective avec les 51% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les sondages ? Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 16,93% à Arcueil pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 57% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 2 points à Arcueil Difficile de trouver une logique politique dans tous ces scores. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Les enquêtes d'opinion prévoient un parti de Jordan Bardella entre 30 et 35% des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit 15 points de plus que sa marque des dernières élections législatives. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le porter à 24% à Arcueil, soit 15 points de plus également que son score de 2022 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. Ce qui devrait relativiser les conclusions les plus tirées par les cheveux.

15:31 - Arcueil à contre-courant lors des élections européennes Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella a échoué en effet aux européennes à Arcueil. Le candidat RN a terminé troisième, avec 13,66%, en retrait par rapport à Manon Aubry avec 26,74% et Raphaël Glucksmann avec 16,93%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Arcueil lors de l'élection présidentielle C'est probablement la présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait enregistré au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La candidate avait engrangé 10,25% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 41,62%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 24,03% et Marine Le Pen avec 10,25%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,39% contre 76,61%).

12:32 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Arcueil ? En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune d'Arcueil, grappillant 9,02% des votes sur place, contre 49,30% pour Sophie Taillé-Polian (LFI-PS-PC-EELV). Arcueil optera d'ailleurs encore pour Sophie Taillé-Polian au second tour, finalement à la première place localement avec 65,17%.

11:02 - Élections législatives à Arcueil : un éclairage démographique Dans la ville d'Arcueil, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 40% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,09%. De plus, le taux de familles propriétaires (30,42%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 31,24%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 23,08% et d'une population étrangère de 18,80% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 8,7% à Arcueil, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Participation à Arcueil : les leçons des précédentes élections À Arcueil, le taux d'abstention sera indéniablement l'un des critères principaux de ce scrutin législatif. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 65,15% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 72,87% au premier tour, ce qui représentait 9 241 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,56% au premier tour. Au second tour, 45,43% des citoyens ont exercé leur droit de vote. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des ménages combinée avec les craintes dues au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, sont par exemple en mesure de ramener les citoyens d'Arcueil dans les bureaux de vote.