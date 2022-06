En direct

19:05 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Mordelles ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 20,05% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote de Mordelles le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,88% et 2,85% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 29,78% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - À Mordelles, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? À Mordelles, Emmanuel Macron grimpait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 38,02% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,05%, puis, avec 16,26%, Marine Le Pen et enfin, à 6,88%, Yannick Jadot. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront probablement bouleverser ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives 2022 à Mordelles À Mordelles, le taux de participation constituera incontestablement l'un des facteurs clés des législatives 2022. La situation géopolitique actuelle est de nature à éloigner les habitants de Mordelles des isoloirs. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 039 personnes en âge de voter dans la ville, 78,56% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 79,27% au premier tour, c'est-à-dire 4 787 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - À Mordelles, les chiffres de la participation aux législatives 2022 seront un élément décisif Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette agglomération lors des précédentes consultations politiques ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, parmi les 5 767 inscrits sur les listes électorales à Mordelles, 53,2% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 44,65% au dernier round.