Résultat de la législative à Neuilly-sur-Marne : en direct

17:08 - Les sondages d'intentions de vote, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Neuilly-sur-Marne ?

À Neuilly-sur-Marne, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 41,29% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 24,01%. On trouvait plus loin, avec 15,3%, Marine Le Pen et enfin, à 5,03%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront probablement transformer la situation et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.