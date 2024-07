Résultat des législatives 2024 à Neuilly-Plaisance : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Démographie et politique à Neuilly-Plaisance, un lien étroit

La démographie et le contexte socio-économique de Neuilly-Plaisance déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 6188 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 11,23%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,44%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 16,37% et d'une population immigrée de 21,54% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,26% à Neuilly-Plaisance, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.