Résultat des législatives 2024 à Gagny : les premiers chiffres du 2e tour

À Gagny, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est sans nul doute l'ampleur de la participation. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Gagny était de 63,48%, dimanche dernier. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 66,8% des votants de la ville, à comparer avec une participation de 73,41% au premier tour, ce qui représentait 16 054 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,57% au premier tour et 42,65% au deuxième tour. Le sentiment d'insécurité serait par exemple en mesure de faire augmenter le taux de participation à Gagny.

17:29 - Démographie et politique à Gagny, un lien étroit

La structure démographique et socio-économique de Gagny façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 5798 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,17%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 560 euros par an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 9 581 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 18,02% et d'une population immigrée de 21,90% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Gagny mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,7% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.