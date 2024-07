Résultat des législatives 2024 à Noisy-le-Grand : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections à Noisy-le-Grand : l'impact des caractéristiques démographiques

Au cœur de la campagne électorale législative, Noisy-le-Grand se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 70 374 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 5 616 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la commune, 21,36% des résidents sont des enfants, et 17,5% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Avec 12 076 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 24,96%, Noisy-le-Grand est un exemple de multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 45,56% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1054,08 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Noisy-le-Grand, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.