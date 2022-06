18:46 - Pour la Nupes, les 5,52% de Jean-Luc Mélenchon à Neuilly-sur-Seine observés

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 5,52% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Neuilly-sur-Seine le dimanche 10 avril dernier. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,0% et 0,54% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 3,54% à gauche, en plus des voix de Mélenchon.