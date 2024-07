Résultat des législatives 2024 à Puteaux : les premiers chiffres du 2e tour

En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? À Puteaux, le taux de participation au premier round des élections législatives 2024 a été de 74,14%, plus important que celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le taux de participation atteignait effectivement 59,37% dans la commune de Puteaux, contre un taux de participation de 59,45% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

17:29 - Puteaux et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

À Puteaux, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,65%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 46,64%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 21,83% et d'une population étrangère de 13,91% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (54,58%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Puteaux, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.