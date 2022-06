Résultat de la législative à Nevers : en direct

A l'issue du dernier vote, à Nevers, Emmanuel Macron figurait en première position de l'élection présidentielle avec 29,36% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,33%. Suivaient Marine Le Pen avec 20,89% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,27%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des derniers jours chambouleront certainement ce tableau et donc le résultat des législatives à Nevers. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN est venu coller les 20%.

À Nevers, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 36,24% dans l'agglomération, contre un taux d'abstention de 33,44% au premier tour. La guerre en Ukraine serait susceptible d'inciter les électeurs de Nevers (58000) à rester chez eux.

11:30 - L'abstention aux élections législatives à Nevers peut-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ?

Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des derniers scrutins. Au moment des législatives de 2017, 61,57% des personnes aptes à participer à une élection à Nevers avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 55,94% pour le tour deux.