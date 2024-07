Résultat des législatives 2024 à Saint-Éloi (58000) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la gauche à Saint-Éloi ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Nouveau Front populaire ? La question est de retour avec plus d'incertitude encore pour ce second tour. Premier indice : le bloc a récolté un peu plus de 28% des voix à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Saint-Éloi, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 18,63% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 24,88% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Saint-Éloi ? La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour ces élections des députés au niveau local, comme au niveau national. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle poussée à Saint-Éloi ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, en deux ans seulement, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel verdict final pour la majorité au second tour à Saint-Éloi ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera en conséquence observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. A l'inverse de la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Éloi, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,93% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 35,88% pour Perrine Goulet (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 57,06%. Perrine Goulet s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel score à Saint-Éloi pour le RN ce dimanche ? D'après les ultimes projections communiquées à la fin de la campagne, l'alliance RN-LR serait susceptible de rafler entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient maintenir entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 38,84% des bulletins de vote, Charles-Henri Gallois (Rassemblement National) a pris les devants à Saint-Éloi, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Perrine Goulet (Ensemble !) obtenait 35,5%. A la 3e place, Brice Larèpe (Union de la gauche) captait 18,63% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Charles-Henri Gallois accumulant cette fois 40,81%, devant Perrine Goulet avec 29,4% et Brice Larèpe avec 21,32%.

19:21 - À Saint-Éloi, la participation du premier tour dépasse celle du scrutin européen Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Éloi a connu un taux d'abstention de 30,65%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, sur les 1 694 inscrits sur les listes électorales à Saint-Éloi, 43,8% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 47,81% il y a cinq ans. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Éloi, l'abstention va-t-elle monter au second tour des législatives 2024 ? À Saint-Éloi, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est indiscutablement l'étendue de la participation. Dans la localité, 30,65% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,78% au premier tour et 54,46% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Éloi ce soir ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 20,5% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,33% au second tour. La volonté d'être enfin entendu pourrait en effet pousser les électeurs de Saint-Éloi à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les défis socio-économiques de Saint-Éloi et leurs implications électorales Quel portrait faire de Saint-Éloi, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 218 habitants répartis dans 1 018 logements, cette ville présente une densité de 130 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 142 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 222 foyers fiscaux. Dans la ville, 16,91% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 29,96% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,98% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 953 € par an, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. En somme, Saint-Éloi incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.